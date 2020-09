​Transport du personnel de l’hôtel King Fahd Palace: Dakar Dem Dikk reprend ses bus

La société de transport ‘’Dakar Dem Dikk’’ a décidé de rompre le contrat qui la liait à l’hôtel King Fahd Palace. Le dirigeant de l’hôtel, Mamadou Racine Sy n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Société de transport. C’est en effet pour défaut de paiement que le contrat a été rompu.



« Nous étions en relation commerciale. À un moment donné, King Fahd Palace nous devait de l’argent. C’est une relation contractuelle. On lui a demandé de nous payer. Mais quand on a vu que cela a pris du temps, on lui a servi un préavis en respectant les clauses du contrat », explique un responsable de la société de transport selon Source A.



Malheureusement, la décision de DDD constitue un coup dur pour les travailleurs du King Fahd Palace.