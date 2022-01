​Transport: les travailleurs de AFTU brandissent un préavis de grève

L’intersyndicale des travailleurs de l’AFTU (Association de Financement des Transports Urbains) a déposé un préavis de grève qui couvre la période du 24 janvier 2022 au 24 février inclus. Ce, pour dénoncer le non-respect des accords signés avec les transporteurs, en présence des autorités gouvernementales.



Selon le journal la Tribune, les opérateurs s’étaient engagés à maintenir en fonction tous les agents impliqués dans la grève, à arrêter des poursuites en justice des grévistes, à respecter la liberté syndicale, etc. Mais selon eux, "tous ces accords ne sont pas respectés", à en croire Amadou Samb de l’intersyndicale.



Les travailleurs du réseau de transport Aftu réclament des contrats de travail en bonne et due forme, le rappel des différentiels de salaires, le rappel de la prime d’ancienneté, le paiement des congés de maternité, l’affiliation aux institutions sociales, entre autres.

‘’Si notre préavis de grève n’est pas pris au sérieux, nous allons décréter une grève illimitée dans le secteur du transport de l’Aftu’’, a-t-il prévenu.



Pour rappel, ces accords avaient été signés à la suite des deux jours de grève, les 12 et 13 juillet 2021 au cours desquels les travailleurs du réseau Aftu ont immobilisé le secteur du transport.