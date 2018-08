​Trappes: Deux morts et au moins deux blessés dans une attaque au couteau, Daesh revendique l'attaque

Daesh vient de revendiquer cette attaque au couteau près de Paris. La police nationale a neutralisé un assaillant, à Trappes (Yvelines), qui a perpétré une attaque au couteau dans cette ville des Yvelines.



Deux morts et deux blessés

Deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans cette attaque. L'attaque s'est déroulée dans la rue Camille Claudel, à Trappes (Yvelines). L'opération de police est terminée, mais la police invite toujours à «éviter le secteur et à respecter les périmètres de sécurité».

Le préfet des Yvelines vient d'annoncer que l'assaillant était décédé.



Terrorisme ou pas?

D'après Le Parisien, l'individu était connu pour apologie directe et publique d’un acte de terrorisme. Mais d'apèrs l'AFP, les autorités tentaient de déterminer si cette attaque pourrait être considérée comme terroriste.



Mais Daesh vient de revendiquer cette attaque au couteau près de Paris via son organe de propagande.



Un quartier en «reconquête républicaine»

Située à 30 km à l'ouest de Paris, Trappes est une ville pauvre au milieu du riche département des Yvelines. La moitié de ses 30.000 habitants a moins de 25 ans et le taux de chômage y approche des 20%. Le gouvernement a placé la ville sur la liste des trente quartiers de «reconquête républicaine» impliquant des moyens et des effectifs supplémentaires pour la police.