​Traque bien mal acquis : Sitor Ndour conforte Aminata Touré dans ses révélations

Membre de l'APR, Sitor Ndour conforte Aminata Touré dans ses révélations sur la traque des biens mal acquis. D’après lui, « La différence entre les chiffres de Mimi Touré et ceux du gouvernement peut s’expliquer aisément. C’est normal qu’il y ait cette différence. Mimi Touré a parlé en tant que citoyenne, en tant que politique ».



Dans un entretien accordé à « Vox Populi », Sitor Ndour ajoute : « officiellement, le gouvernement a acté cent cinquante-deux(152) milliards qui sont passés par l’Assemblée nationale et qui ont été retracés. Mimi Touré a parlé de deux cent(200) milliards. Mais, ce sont des biens qui sont déjà entre les mains de celui qui poursuit. On dépasse largement les deux cent(200) milliards, il n’y a pas objet à polémiquer ».



Avant de lancer " l’opposition s’accroche et s’arcboute sur des choses inutiles et en fait des débats qui ne font que retarder les Sénégalais ».