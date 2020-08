​Travaux d’assainissement à Touba : un budget de 350 millions de F CFA prévu par Touba Ca Kanam

Les travaux d’assainissement de Touba ont été lancés ce samedi par l’association « Touba Ca Kanam ». L’objectif est de réduire l’impact négatif des inondations dans la cité religieuse. Une somme de 350 millions de F CFA a été débloquée pour la ville sainte.



« Touba Ca Kanam, suite à des concertations et un relevé sur le terrain de certains axes, dont le trafic est intense, a intégré, dans le budget de 2020, de pouvoir résoudre ces problèmes de stagnation et de trafic qui sont très important, et aussi réduit à l’hygiène des populations. C’est à cet effet qu’il a évalué un budget prévisionnel de 350 millions de F CFA, pour la préparation du Magal de Touba édition 2020 », précise Ngagne Thiam, chef du projet.



Selon M. Thiam, ces études ont été faites avec la collaboration de l’Etat du Sénégal en passant par ses services concernés par l’assainissement, la commune de Touba, les bonnes volontés pour arrêter dit-il, « une étude des méthodologies d’exécution d’urgence et durable sur ces points qui causent d’énormes problèmes. ‘’Touba Ca Kanam’’ a aussi un programme de pouvoir s’investir d’avantage sur l’assainissement de Touba en créant un comité évalué pour identifier, géolocaliser tout ce qui est réseau d’assainissement à Touba », livre Rfm.