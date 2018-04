​Tribunal : Me Abdourahmane Daf largue Lamine Coulibaly en pleine audience

L’avocat Me Abdourahmane Daf n’arrive toujours pas à digérer les accusations de son client, Lamine Coullibaly, alias Abou ‘’Jaavar’’, qui certifie avoir subi l’interrogatoire du magistrat instructeur sur une langue qu’il ne maîtrisait pas bien. Et cela en présence de son avocat Me Abdourahmane Daf. Suffisant pour la robe noire de déclarer devant le juge qu’il ne peut plus gérer la défense de son désormais ex-client Lamine Coulibaly alias Abou ‘’Jaavar’’. « Je préfère laisser mes confrères continuer », a-t-il déclaré.



L’accusé de préciser : « je ne le reconnais même pas comme mon avocat ».