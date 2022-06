​Tribunal de Dakar: des militants venus en masse pour soutenir Déthié Fall et Mame Diarra Fam

Les députés de l'opposition Déthié Fall et Mame Diarra Fam arrêtés lors de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi ont été déférés ce lundi à 9h au Parquet. Les militants et sympathisants sont venus en masse pour soutenir leurs leaders.



Il faut aussi noté la présence des forces de sécurité qui ont barricadé tout le périmètre du Tribunal. Les entrées et sorties également contrôlées.



Les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam seront présentés au Procureur qui va décider de leur sort. Ils sont poursuivis pour « participation à une marche autorisée et trouble à l’ordre public ».