​Tribunal de commerce : Abdoulaye Sylla d’Ecotra et Moumy Kébé se livrent un bras de fer judiciaire

C’est parti pour le bras de fer judiciaire au Tribunal de Commerce. Abdoulaye Sylla d’Ecotra a saisi les comptes de Moumy Kébé et lui réclame 250 millions de F CFA. Ce que conteste la femme d’affaires. La preuve, par l’affaire 75/2020 qui a été appelée lundi, à la barre des référés du Tribunal de Commerce de Dakar.



Abdoulaye Sylla est passé à l’acte en lui servant une injonction de payer avant de saisir les comptes de la femme d’affaire logés à la Sgbs, Ecobank et à la Cbao. Moumy Kébé, qui conteste ce prêt, jure que c’est à elle qu’Abdoulaye Sylla devrait de l’argent et a fait une opposition.



Selon nos confrères du journal « Libération », le dossier a été renvoyé au 9 mars pour vérification et éventuellement mainlevée.