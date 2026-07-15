​Tricherie au BFEM 2026 à Bambey : le ministère rassure et évoque un « cas isolé rapidement maîtrisé »

Le ministère de l'Éducation nationale réagit aux informations faisant état de cas de tricherie enregistrés lors de la première journée du BFEM 2026 au CEM de Bambey. Dans un communiqué publié ce 15 juillet, il affirme qu'il s'agit d'un « cas isolé rapidement maîtrisé » et assure que cet incident ne remet pas en cause la crédibilité de l'examen.



Le texte souligne que la situation a été prise en charge par l'Inspecteur d'Académie de Diourbel, en collaboration avec l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Bambey, le président du jury et le chef de centre. Les procédures disciplinaires et réglementaires prévues ont été immédiatement appliquées.



D’après la note, pour garantir la crédibilité et la sécurisation des examens, les autorités rappellent les mesures mises en place avant le démarrage des épreuves. Il s'agit notamment de la sécurisation du transport des sujets grâce à des enveloppes munies de QR Codes pour assurer leur traçabilité ; du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude à travers des rappels adressés aux chefs de centre et aux présidents de jury ; ainsi que d'une surveillance renforcée lors de la levée des épreuves .



Le ministère réaffirme enfin sa détermination à organiser des examens « crédibles, transparents et équitables » pour les 195 634 candidats au BFEM 2026. Il invite également les parents d'élèves à faire confiance au système éducatif et à accompagner leurs enfants dans la sérénité jusqu'à la fin des épreuves.



Cette réaction intervient alors que des informations font état de l'interpellation de plusieurs candidats pour des faits présumés de fraude au centre d'examen du CEM Bambey 2. Face à cette situation, le ministère tient à rassurer l'opinion publique en soulignant que « l'intégrité du processus d'évaluation est préservée ».