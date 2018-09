​Trois chavirements en Casamance ce week-end : le directeur de la surveillance des pêches fait le point

26 personnes portées disparues et 8 rescapés, c’est le bilan du chavirement de trois pirogues en haute mer au niveau de l’embouchure du fleuve Casamance. Et selon, le directeur de la surveillance des pêches, le colonel Mamadou Ndiaye, les recherches se poursuivent.



«Il y a eu un chavirement d'un chalutier avec à son bord un équipage de 15 personnes. On a sauvé 11 parmi elles. La marine et l’armée de l’air sont actuellement sur le terrain pour rechercher les quatre (4) autres membres de l’équipage», a rassuré le colonel Mamadou Ndiaye.



Poursuivant, le directeur de la surveillance de rappeler les autres chavirements qui ont eu lieu le week-end. «Il y a eu une pirogue ghanéenne qui a chaviré au niveau de l’embouchure du fleuve Casamance qui avait à son bord 29 personnes. Il y a eu 19 personnes qui ont été repêchées. On cherche encore les 3 autres membres de l’équipage. Hier (dimanche 9 septembre) un membre de l’équipage a été retrouvé mais malheureusement mort et enterré à ElinKine».



Interrogé par la Rfm, il ajoute que : «le même jour samedi, une autre pirogue ghanéenne a chaviré au même endroit, il y avait 14 personnes à son bord et malheureusement deux d’entre eux n’ont pas été retrouvées jusqu’à présent».



Le Colonel Ndiaye de conclure en appelant les pêcheurs à la prudence et au respect des consignes de la météo.