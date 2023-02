​Troisième Mandat: le Secrétaire permanent du PS en Italie invalide la candidature de Macky Sall

En séminaire pour statuer sur leur compagnonnage avec Macky Sall et l'avenir de la coalition Benoo Bokk Yakaar, "une trentaine de personnes officiant à la direction du PS, ont voulu décider sans concertation aucune, pour la majorité des socialistes authentiques" a dénoncé Ibrahima Sarr Kanté, Secrétaire permanent du Parti socialiste en Italie.



Selon lui, cette démarche cavalière cache mal un souci de sauvegarde d'intérêts bassement politiciens qui n'engage pas les responsables et militants qui s'identifient à feu Ousmane Tanor Dieng, encore moins honorer sa mémoire. Des députés, des directeurs de sociétés publiques et le ministre de l'Environnement Alioune Ndoye avaient déjà déclaré leur soutien au président de la République sortant pour une 3ème candidature en 2024. "C'est leur droit, mais ce ne sera pas sous la bannière du Parti socialiste dont le bail avec Macky Sall arrivera à échéance au terme de son second et dernier mandat présidentiel".



Ibrahima Sarr Kanté est d'autant plus formel qu'il se pose la question de savoir "en quoi soutenir le candidat Macky Sall est-il justifié dès lors qu'il a lui-même déclaré qu'il ne sera pas en lice pour la prochaine élection présidentielle. Encore que le candidat de Benno Bokk Yakaar n'est pas Macky Sall". Pour M. Kanté "les socialistes authentiques s'opposent catégoriquement à cette décision unilatérale de quelques membres de la direction de notre formation politique et exigent la tenue d'un congrès d'investiture pour désigner un candidat du Parti socialiste". En termes plus explicites, le parti de feu Léopold Sedar Senghor ne peut être un éternel souteneur car, "nous avons comme objectif de reconquérir le pouvoir. Et toute autre posture adoptée par les théoriciens du 3ème mandat sera nulle et sans effet" a averti Ibrahima Sarr Kanté.