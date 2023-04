​Trophée Babacar Ndiaye : Andry Rajoelina désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur 2023

Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, est désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE 2023, ce vendredi à Dakar. La nouvelle est donnée par les membres du Comité de Sélection de The Africa Road Builders qui se sont réunis le 28 avril 2023, dans le cadre de leur réunion annuelle de désignation du lauréat du Super Prix. La cérémonie de remise du Prix aura lieu le 26 mai 2023, en marge des Assemblées Annuelles de la BAD à Sharm el Sheikh en Egypte, où le comité de Sélection inviter le Président Andry Rajoelina à recevoir le Trophée Babacar NDIAYE.



« Comme les années précédentes, le Comité de Sélection a travaillé sur la base du rapport 2023 réalisé par le Réseau Médias pour les infrastructures et la Finance en Afrique (MIFA). Le Comité de sélection a également pris en compte les rapports publics des institutions et organisations internationales sur les routes et les transports en Afrique, ainsi que toutes les publications pertinentes disponibles et consultables dans les domaines considérés. En cette année 2023, le thème central des travaux est : Mobilité durable en Afrique, levier de développement. À l'issue des délibérations, le Comité de Sélection a adopté ce qui suit : SEM. Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, est désigné Lauréat du Super Prix Grand Bâtisseur – Trophée Babacar NDIAYE 2023. Pour son leadership personnel et pour ses engagements et investissements pour doter Madagascar d’infrastructures de mobilité en parfaite adéquation avec les objectifs de développement durable », a déclaré M. George ORIDO Journaliste, porte-parole.



Selon lui, « le Comité de sélection a particulièrement noté la livraison de la rocade d’Iarivo, autoroute périphérique de la ville d’Antananarivo, symbole des infrastructures de mobilité durable avec notamment l’intégration de voies piétonnes et cyclistes aux côtés des voies motorisées. Avec ses arrêts de bus sécurisés et ses points de dépôt d’ordures pour un meilleur ramassage, cette route est résolument au service de la population. Le Comité de Sélection a aussi noté l’agrandissement de l’aéroport d’Ivato qui prend en compte les personnes à mobilité réduite et améliorant les parkings, ainsi qu’une signalisation piétonne désormais bien visible. Le Comité de Sélection note avec beaucoup de satisfaction le renforcement des connectivités de transport en milieu rural. Ce qui augmente indubitablement la productivité agricole et améliore la vie l’économie et la vie des populations ».



Par ailleurs, M. ORIDO est revenu sur l’approbation, par la Banque Africaine de Développement (BAD), du document de stratégie-pays pour la période 2022-2026. « Cet accord va permettre notamment à Madagascar de bénéficier des interventions accrues en matière d’infrastructures de transport, en vue de soutenir la croissance inclusive », dit-il.