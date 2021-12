​Trophée Jules François Bocandé : Edouard Mendy sacré footballeur de l’année par l’ANPS

Après une pause en 2020 à cause de la Covid-19, l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) a renoué avec sa vieille tradition de distinguer les meilleurs sportifs. Selon « Stades » 40 rédactions ont voté pour élire les meilleurs de l’année 2021 et le dépouillement a eu lieu mercredi à la 2STV.



Edouard Mendy a mis fin à l’hégémonie de Sadio Mané, détenteur du Trophée Jules Francois Bocandé, qui récompense le meilleur footballeur sénégalais évoluant à l’étranger lors des six dernières éditions (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Le meilleur gardien de la saison 2020-2021 de la Ligue des champions, mais aussi vainqueur de la C1 et de la Supercoupe d’Europe a été plébiscité par 38 des 40 rédactions votantes, qui l’ont placé à la première place.



Le portier des « Lions » a glané 321 points contre 99 pour Sadio Mané et 61 pour Ismaila Sarr. Il est le deuxième gardien de but à gagner ce prix après Tony Sylva (2005).