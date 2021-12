Le trophée Amadou Dia Ba, récompensant le meilleur sportif sénégalais de l’année, est revenu à l’équipe nationale de Beach Soccer, championne d’Afrique pour la 6ème fois, 4ème au Mondial et médaillé de bronze du tournoi intercontinental de Dubaï. Les « Lions » de la plage ont survolé les débats avec 312 points récoltés, suivis de la nageuse Oumy Diop (109) points et du basketteur Gorgui Sy Dieng (91 points). L’équipe dirigée par Ngalla Sylla succède au Judoka Mbagnick Ndiaye au palmarès de cette distinction.



Jean Barthélémy Diouf a conservé son titre de meilleur footballeur local, doté du trophée Ibrahima Coulibaly. Meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 buts, en plus de 5 passes décisives en 19 matchs, le sociétaire de Génération Foot (234 points) a terminé sur la plus haute marche devant Moutarou Baldé de Teungueth FC (136 points) et Pape Demba Diop de Diambars (61 points).



Le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, a annoncé que les heureux élus recevront leurs distinctions en mars prochain à l’occasion du Gala du cinquantenaire de l’association.