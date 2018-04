​Trump reçoit Buhari

Le président nigérian, Muhammadu Buhari, sera le premier dirigeant d'Afrique sub-saharienne à être reçu par le président américain Donald Trump.



M. Buhari est attendu à Washington pour une série de rencontres avec son homologue.



Leurs échanges porteront sur des sujets d'ordre économiques et sécuritaires.



Mais beaucoup suivront également les pourparlers après la dispute entre les deux hommes sur l'utilisation présumée par M. Trump du mot "merde" pour décrire les nations africaines.

M. Trump a nié être raciste après que cette remarque assez brutale a été rapportée par les médias.



Il a également nié avoir fait ce commentaire.

Les deux dirigeants pourraient être enclins à mettre ce scandale derrière eux pour se concentrer sur des questions plus urgentes, écrit Mayeni Jones, correspondante de la BBC au Nigéria.



Chez lui, le président Buhari est confronté à de multiples problèmes d'ordre sécuritaire, notamment l'insurrection de neuf ans des djihadistes de Boko Haram dans le nord-est et l'insécurité grandissante dans les régions centrale du Nigéria. La lutte contre le terrorisme est donc une priorité pour les deux administrations, ajoute notre correspondant.



La Maison Blanche a vendu 12 avions de combat au Nigéria pour une valeur totale de 496 millions de dollars afin d'aider le pays dans sa lutte contre Boko Haram.



À Washington, M. Trump et M. Buhari discuteront également des moyens d'approfondir la coopération économique entre leurs deux pays.



M. Buhari, qui cherche à se faire réélire en 2019, devrait également souligner qu'il est attaché à la démocratie malgré la corruption galopante et la mauvaise gouvernance dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Après les échanges avec son homologue américain, le leader nigérian devrait rencontrer des entreprises spécialisées dans l'agriculture.



Les hauts fonctionnaires du gouvernement nigérian discuteront également d'un certain nombre de projets avec des dirigeants de grandes entreprises de transport aux Etats-Unis.