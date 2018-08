​Trump se fâche avec l'Afrique du Sud

Pretoria demande des explications à Donald Trump sur des commentaires relatifs à la réforme agraire en Afrique du Sud.



Donald Trump déclare avoir demandé au secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, de se pencher sur "les saisies et expropriations de terres" menées par le gouvernement sud-africain.



Le président américain a utilisé le réseau social Twitter pour dénoncer des "meurtres à grande échelle de fermiers" en Afrique du Sud.

Khusela Diko, le porte-parole du président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a rejeté les accusations du président américain.



"L'Afrique du Sud rejette totalement cette vision étroite qui ne vise qu'à diviser la nation et à nous rappeler notre passé colonial", a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Le gouvernement "va accélérer le rythme de la réforme d'une façon prudente et inclusive, qui ne divise pas la nation", a ajouté Khusela Diko.



Cyril Ramaphosa a annoncé en juillet dernier que son gouvernement envisageait une modification constitutionnelle autorisant les expropriations de terres agricoles.



Les difficultés d'accès à la terre pour les Noirs en Afrique du sud restent d'actualité, 24 ans après la fin de l'apartheid, le régime de ségrégation raciale dirigé par la minorité blanche.