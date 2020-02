​Tuerie de Bofa-Bayotte : le juge d’instruction démarre les auditions

Du nouveau dans l’affaire du massacre perpétré dans la forêt de Bofa-Bayotte en janvier 2018, qui avait fait quatorze (14) morts. Le juge d’instruction a démarré ses auditions. Et, Jean Baptiste Badji, sera le premier à être entendu.



Selon Dakar Time qui donne l’information, Badji est un parent proche de celui qui présenté comme le principal cerveau dans cette affaire, René Capain Bassène, arrêté dès le début de l'enquête sur cette tuerie.



Pour rappel, le 6 janvier 2018, des hommes armés dans la forêt classée du Bayotte-Est, non loin de Boffa-Bayotte, un village situé en Basse-Casamance, ont attaqué des individus et ont tué quatorze (14) d'entre eux. Quelques jours après ce drame qui a ému tout le Sénégal, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation d'une vingtaine (20) de personnes. L'armée avait également procédé à des opérations de "nettoyage" de la forêt casamançaise.