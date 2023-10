​Tunisie: des migrants africains interceptés en mer puis abandonnés vers la frontière avec l’Algérie

La garde nationale tunisienne a collectivement expulsé plus de 100 migrants de plusieurs pays africains dont des Sénégalais, vers la frontière avec l’Algérie les 18 et 20 septembre, a révélé mardi, Human Rights Watch.



Ces opérations peuvent signaler un changement dangereux dans la politique tunisienne, car les autorités avaient auparavant généralement libéré les migrants interceptés en Tunisie après leur débarquement. L'Union européenne (UE) a signé avec la Tunisie le 16 juillet un protocole d'accord visant à accroître le financement des forces de sécurité tunisiennes, y compris les garde-côtes, afin d'endiguer la migration maritime irrégulière vers l'Europe.



«Deux mois seulement après les dernières expulsions massives et inhumaines de migrants et de demandeurs d'asile noirs africains vers le désert, les forces de sécurité tunisiennes ont de nouveau exposé les populations au danger en les abandonnant dans des zones frontalières reculées, sans nourriture ni eau », a dénoncé Salsabil Chellali, directeur de la division Tunisie à Human Rights Watch.



« L'Union africaine et les gouvernements des personnes touchées devraient condamner publiquement les mauvais traitements infligés par la Tunisie à leurs compatriotes africains et l’UE devrait cesser de financer les autorités responsables d'abus », a-t-il ajouté.



Certains migrants ont également déclaré que des agents de la Garde nationale les avaient battus et volé leurs biens, notamment des téléphones, de l'argent et des passeports.



«La commission européenne devrait suspendre tout financement à des fins de contrôle des migrations à la Garde nationale et à la marine tunisiennes promis dans le cadre de l'accord de juillet. Elle devrait procéder à des évaluations d'impact a priori sur les droits de l'homme et fixer des critères clairs à respecter par les autorités tunisiennes avant d'engager tout soutien à la gestion des migrations», a plaidé Human Rights Watch.