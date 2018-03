​Turkish Airlines se dote du A350 XWB pour propulser sa flotte vers de nouveaux sommets

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la compagnie aérienne Turkish Airlines, informe avoir signé un protocole d’accord portant sur l'acquisition de 25 A350-900 assortie de cinq options, réaffirmant ainsi son entière confiance dans le dynamisme et la croissance du marché mondial.



La même source indique que cette commande vient développer et renforcer le partenariat de longue date bâti entre Airbus, Turkish Airlines et la Turquie en tant que un membre à part entière de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus depuis près de 20 ans qui participe à tous les programmes avions d'Airbus, notamment le prestigieux A350 XW.



« L’A350 XWB est une toute nouvelle famille de gros-porteurs long-courriers de moyenne capacité qui contribue à façonner l'avenir du transport aérien. Cet appareil bénéficie d'une conception aérodynamique innovante, d'un fuselage et d'une voilure en fibre de carbone, ainsi que de nouveaux moteurs Trent XWB de Rolls-Royce à faible consommation de carburant », a souligné le document.