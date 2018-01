​UCAD : la faculté de Médecine a lancé son Plan stratégique pour la promotion de la Santé pour tous

La faculté de Médecine, Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) de l’Ucad s’est dotée de son premier Plan stratégique 2018-2022. D’après, le Doyen de la faculté de médecine, le Pr Amadou Diouf indique que « sa mise en œuvre va permettre la réalisation d’activités innovantes, la diversification de l’offre de formation, l’amélioration des conditions d’enseignement et d’apprentissage, mais aussi des avancées dans le domaine de la recherche et de l’innovation, tout en contribuant ainsi à la réalisation de l’Axe 3 du Plan Sénégal émergent(PSE). Il permettra également à la visibilité aux quatre(4) prochaines années ».



D’après le Pr Amadou Diouf, l’élaboration de ce premier plan s’articule autour, de la promotion de l’excellence dans la formation en veillant fournir les meilleurs médecins et les meilleurs spécialistes en mettant en contribution les acteurs susceptibles d’utiliser ces derniers. Il vise également la stimulation du développement de la recherche par sa consolidation et son expansion; la concertation entre les acteurs et la valorisation des résultats.



Poursuivant ces propos, le doyen a fait savoir que « ce Plan stratégique sera le fruit d’un travail participatif, auquel contribueront non seulement les enseignants-chercheurs, mais aussi le personnel administratif et technique, les étudiants ainsi que les autres parties prenantes, y compris les ministères ».



Selon lui, la promotion de la santé pour tous est un chantier qui nécessite l’engagement de tous les acteurs. A travers ce plan stratégique, la Fmpo entend apporter sa pierre à l’édifice ».