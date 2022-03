​UCAD : le personnel administratif décrète 48 heures de grève

L’intersyndicale des Personnels administratif, technique et de service (PATS) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) a décrété 48 heures de grève renouvelables.



La décision a été prise au cours de son Assemblée générale tenue hier, mardi 15 mars, d’après le journal le Soleil, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi.



Sur leur plateforme de revendicative, les grévistes revendiquent, notamment, le recrutement des vacataires, le relèvement du plateau sanitaire pour la prise en charge des travailleurs et le droit de vote à l’élection des chefs de département.











La plateforme revendicative des Personnels Administratifs Techniques et de Services (PATS) porte sur trois points principaux. Les grévistes revendiquent, notamment, le recrutement des vacataires, le relèvement du plateau sanitaire pour la prise en charge des travailleurs et le droit de vote à l’élection des chefs de département.