​UGB-Affaire Fallou Séne : les étudiants menacent...

La coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis fustige les lenteurs notées dans l'affaire Fallou Séne. Ces étudiants menacent de reprendre la lutte si rien n'est fait pour rendre justice à leur camarade tué le 15 mai 2018.



Selon leur avocat, Me Amadou Diallo, «le parquet de Dakar tarde toujours à se pencher sur ce dossier ». Ce qui est selon lui anormal. À ce titre, le président d’Amnesty international, Me Diallo invite les autorités en charge du dossier de lever le coude afin que justice soit rendu.



«Ce dossier n’a pas évolué du tout. Depuis que le parquet de Saint-Louis qui avait engagé l’enquête préliminaire, et qui a été bouclée, le dossier a été transféré au parquet de Dakar. Depuis lors, rien n’a bougé. Le blocage c'est au niveau du parquet de Dakar, je pense qu'aujourd’hui, il faut mener une campagne de sensibilisation pour que les autorités puissent lever le coude sur cette affaire et que l’enquête suive normalement son cours », tonne la robe noire au micro de Zik fm.



La coordination des étudiants de l’UGB de Saint-Louis est venue ce dimanche à Dakar pour rencontrer Me Amadou Diallo.