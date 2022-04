​Ukraine demande plus d'armes, "dernière chance" pour les civils de quitter l'Est Kiev a demandé à l'Otan plus d'armes pour se défendre, tandis qu'une offensive russe se prépare à l'Est. L'Ukraine exhorte aussi les civils à quitter la région, les prochains jours s'annonçant comme leur "dernière chance" pour fuir les combats. Suivez notre direct.

Pour Moscou, le soutien militaire américain à l'Ukraine "ne contribuera pas au succès des pourparlers"

La Russie a déclaré jeudi que la décision américaine de continuer à fournir des armes et un soutien militaire à l'Ukraine pourrait compromettre les chances e réussite des négociations de paix entre Moscou et Kiev.



Envoyer des "armes en Ukraine ne contribuera pas au succès des pourparlers russo-ukrainiens", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence avec des journalistes, ajoutant que cela aurait "très probablement un effet négatif".



Dmitri Peskov a, par ailleurs, fait savoir qu'une décision sur la participation du président russe, Vladimir Poutine, au sommet du G20 en octobre serait prise en fonction de l'évolution des événements.



Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, se sont exprimés en faveur d'une exclusion de la Russie du groupe des vingt pays aux économies les plus développées en raison de l'invasion de l'Ukraine.



"dernière chance" de partir pour les habitants de l'Est

Les jours à venir seront pour les civils de l'est de l'Ukraine "la dernière chance" d'évacuer la région, ont averti les autorités locales sur fond de crainte d'une offensive majeure de l'armée russe.



"Les prochains jours sont peut-être la dernière chance pour partir. Toutes les villes libres de la région de Louhansk sont sous le feu ennemi", a averti sur Facebook le gouverneur de la province, Serguiï Gaïdaï, indiquant que les Russes "étaient en train de couper toutes les voies possibles de sortie".



"N'hésitez pas à évacuer", a-t-il martelé, après avoir assuré plus tôt sur Telegram que les autorités "n'autoriseront pas de deuxième Marioupol", en référence à cette ville portuaire du sud de l'Ukraine assiégée et dévastée par l'armée russe depuis fin février.



La situation à Roubijne et Popasna, deux villes de la région de Lougansk, "se déteriore", a-t-il ajouté. "Les évacuations sont compliquées" et "il n'y a pas un hôpital de la région qui soit toujours intact".



"Nous sortirons des gens par autocars jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que les Russes lancent une attaque", a-t-il toutefois dit.



Moscou interdit Google de diffuser de la publicité pour ses plateformes en Russie

Le gendarme russe des télécommunications a annoncé jeudi interdire à Google de faire sa publicité en Russie, accusant sa plateforme YouTube de diffuser de fausses informations sur les forces russes engagées en Ukraine.



Moscou a engagé une répression tous azimuts pour juguler la diffusion d'informations ne correspondant pas à la ligne officielle.



"YouTube est devenu une plateforme clé pour la diffusion de 'fakes' sur l'opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine, discréditant les forces armées russes", indique Roskomnadzor, qui reproche aussi au site de publier les contenus d'"extrémistes" ukrainiens.



Il l'accuse encore de censurer les médias d'État russes, dont les chaînes YouTube ont été fermées. En conséquence, Google n'aura plus le droit "de faire la réclame de Google LLC" et de ses plateformes en Russie.



Par ailleurs, les moteurs de recherche russes devront indiquer que Google et ses filiales violent la loi russe lorsqu'une recherche est effectuée sur leurs noms.



A Marioupol, le quotidien des enfants sous les bombes

À cause de l'offensive prévue à l'est de l'Ukraine par les Russes, la population craint que les villes du Donbass ressemblent à Marioupol. Bombardée sans relâche depuis 43 jours, la ville du sud de l'Ukraine abrite encore quelques survivants, dont des enfants. Ils ont appris à vivre terrés et au rythme des bombes

L'Ukraine accuse la Hongrie d'"aider Poutine"

Kiev a accusé jeudi la Hongrie d'"aider Poutine" dans la guerre contre l'Ukraine, au lendemain de déclarations de Viktor Orban se disant prêt à acheter du gaz russe en roubles, à rebours des autres pays de l'Union européenne.



"Budapest est passé à l'étape suivante : aider Poutine à continuer son agression contre l'Ukraine", a fustigé dans un communiqué le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, estimant que la Hongrie "détruisait l'unité de l'UE" avec cette position.



Kiev "analyse les déclarations hongroises se disant prêt à acheter du gaz russe en roubles comme une position inamicale contre notre État", a-t-il appuyé, jugeant en outre "cynique" la proposition hongroise d'organiser des discussions de paix russo-ukrainiennes à Budapest.



"Si la Hongrie veut vraiment mettre un terme à la guerre, voilà ce qu'elle doit faire: arrêter de détruire l'unité de l'UE, soutenir de nouvelles sanctions contre la Russie, aider militairement l'Ukraine", a-t-il ajouté. "Et non pas créer des sources supplémentaires de financement pour la machine militaire russe"



Paris convoque l'ambassadeur de Russie en France

L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué jeudi matin au Quai d'Orsay, annonce le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur Twitter.



"Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Boutcha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie", écrit le ministre.



"Nous continuerons à lutter contre toutes les manipulations russes de l'information sur la guerre en Ukraine", poursuit-il.



10 h 05 : l'Autriche expulse à son tour quatre diplomates russes

"Le ministère autrichien des Affaires étrangères révoque le statut diplomatique de trois membres de l'ambassade de Russie à Vienne et d'un membre du consulat général de Russie à Salzbourg", a indiqué une porte-parole dans un communiqué transmis à l'AFP.



"Ces personnes ont commis des actes incompatibles avec leur statut diplomatique et sont invitées à quitter le territoire au plus tard le 12 avril", a-t-elle ajouté.



De nombreux pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Slovénie ou la Grèce ont massivement expulsé des diplomates russes depuis lundi.



Ces expulsions interviennent alors que les Occidentaux affichent leur indignation après la découverte ce week-end de dizaines de corps portant des vêtements civils à Boutcha, au nord-ouest de Kiev, après le retrait des Russes qui desserrent l'étau sur la capitale.



Shell prévoit jusqu'à 5 milliards de dépréciations et charges liées à la Russie

Le géant pétrolier britannique Shell a prévenu jeudi que son retrait d'activités en Russie dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine allait entraîner 4 à 5 milliards de dollars de dépréciations et charges dans ses résultats du premier trimestre, qui seront publiés le 5 mai.



"Shell n'a pas renouvelé ses contrats de plus long terme pour le pétrole russe" mais le groupe est en revanche "légalement obligé de prendre livraison du brut acheté dans le cadre de contrats qui ont été signés avant l'invasion" russe en Ukraine, a précisé l'entreprise dans un communiqué.



Le groupe avait annoncé fin février se séparer de ses parts dans plusieurs projets avec le géant gazier russe Gazprom, des actifs évalués à 3 milliards de dollars fin 2021 et qui avaient généré un bénéfice ajusté de 700 millions de dollars l'an dernier.



L'UE pourrait annoncer jeudi ou vendredi de nouvelles sanctions contre la Russie

L'Union européenne pourrait s'accorder jeudi ou vendredi sur un cinquième train de sanctions à l'encontre de la Russie, a déclaré jeudi le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.



"Cet après-midi, peut-être, ou demain au plus tard", a déclaré le chef de la diplomatie européenne à son arrivée à une réunion de l'Otan.



Les diplomates de l'Union européenne ne sont pas parvenus à s'accorder mercredi sur cette nouvelle série sanctions que la Commission européenne a proposées mardi.



Par ailleurs, onze États membres ont plaidé jeudi pour que l'UE "avance avec détermination vers la transition verte", ce qui permettrait de réduire la dépendance européenne à l'égard des énergies fossiles russes. Cette déclaration commune, à l'initiative du Danemark, a été signée par l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suède.



Le ministre danois du Climat, Dan Jorgensen, a précisé que ces pays appelaient à une "nouvelle voie verte vers l'indépendance de l'Union européenne à l'égard des énergies fossiles russes, aussi rapidement que possible."

A Kharkiv, les quartiers nord sont des "spectacles de désolation"

Une pluie de bombes s'abat sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, alors que les forces russes concentrent leurs efforts sur l'est du pays. Les explosions ont ravagé les quartiers nord de la ville, décrits comme des "spectacles de désolation" par notre envoyé spécial à Kharkiv, Roméo Langlois.



L'Ukraine demande à l'Otan de lui fournir plus d'armes

"Je viens demander trois choses : des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées", a plaidé jeudi Dmytro Kuleba, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, à son arrivée au siège de l'Otan à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance atlantique.



"L'Ukraine a le droit de se défendre. Nous allons écouter les besoins que va nous soumettre Dmytro Kuleba et discuter comment répondre", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.



"Nous avons besoins d'avions, de véhicules blindés, de défense anti-aérienne", a insisté le ministre ukrainien.



"J'appelle tous les alliés à mettre de côté leurs hésitations, leur réticence à fournir à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin", a-t-il insisté.



Kiev appelle les civils à fuir "avant qu'il ne soit trop tard"

Alors que la Russie prépare une grande offensive à l'est de l'Ukraine, Kiev a demandé aux habitants de quitter le plus vite possible le Donbass.



Pour Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial à Lviv, où des milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge, cet appel des autorités vise à éviter, "avant qu'il ne soit trop tard", que les civils soient pris au piège des bombardements.

Washington resserre l'étau économique sur Moscou

Les États-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu'ils qualifient de "dévastatrices" et qui visent notamment les grandes banques et les filles du président russe Vladimir Poutine.



Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s'effondrer de quelque 15 % cette année. Les précisions de notre correspondante à Washington, Sonia Dridi.



L'ONU va voter sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme

L'Assemblée générale des Nations unies doit voter jeudi sur une proposition soumise par les États-Unis concernant la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'Homme en raison de rapports faisant état de "violations et d'abus flagrants et systématiques des droits de l'Homme" par les forces russes en Ukraine.



Un vote réunissant une majorité des deux tiers des 193 États membres de l'Assemblée générale de l'ONU, qui siège à New York, peut suspendre un pays du Conseil des droits de l'Homme pour atteintes graves et systématique aux droits humains.



Les diplomates occidentaux sont convaincus de bénéficier d'un soutien suffisant pour parvenir à l'adoption d'une résolution visant à suspendre Moscou de l'instance onusienne basée à Genève.



Un projet de résolution fait part de "graves préoccupations concernant la crise humanitaire et (le respect des) droits humains en Ukraine", particulièrement après les rapports d'abus des droits de l'homme par la Russie.



L'Est ukrainien se prépare à de violents combats

Les forces russes ont bombardé mercredi plusieurs localités dans l'est de l'Ukraine, dont Severodonetsk ou Rubizhne, faisant au moins un mort, a dénoncé mercredi soir le gouverneur de la région de Louhansk encore sous contrôle ukrainien, Serguiï Gaïdaï.



"Je demande aux gens d'évacuer, parce que nous voyons clairement qu'avant de passer à l'offensive totale, l'ennemi va juste détruire complètement tous ces endroits", a-t-il déclaré, interrogé par une chaîne de télévision ukrainienne. "S'il vous plaît, partez" pendant qu'il en est encore temps, a-t-il insisté.



La vice-Première ministre, Iryna Verechtchouk, a également lancé depuis Kiev mercredi un appel aux habitants de l'est du pays à évacuer la région "immédiatement", en raison des craintes d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass (est) dont la Russie a désormais fait sa cible numéro un.





