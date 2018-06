​Un Casque bleu burundais tué à Bambari en Centrafrique

Un Casque bleu burundais a été tué dimanche soir à Bambari, dans le centre de la Centrafrique, lors d'affrontements entre des hommes armés et des soldats de l'ONU et de l'armée centrafricaine, selon des sources onusiennes concordantes.



Un Casque bleu du contingent burundais a été tué durant les combats, et un soldat des Forces armées centrafricaines (Faca) a été blessé, selon une source onusienne à Bambari sous couvert d'anonymat. L'information a été confirmée à l'AFP par une source onusienne à Bangui.