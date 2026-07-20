​Un haka sur la plus belle avenue du monde!

Dans le reste de l'actualité : une sécheresse intense dans l'océan Indien. A Saint-Benoît, à La Réunion par exemple, c'est tout un lac qui est asséché, le Grand Etang reportage d’Henri-Claude Elma et Alix Catherine.



À Mayotte, les coupures d'eau du robinet ont été durcies et prolongées de 6 heures tous les 3 jours pour préserver les réserves jusqu'au retour des pluies, c'est ce qu'on appelle "les tours d'eau". Ces nouvelles restrictions obligent les habitants à prévoir davantage de stocks d’eau.



En Martinique, grève, sociétés en cessation de paiement… Conséquence : voilà six mois que les transports en commun du centre de l'île sont paralysés, laissant des usagers en détresse. Comme cette retraitée : à près de 80 ans, elle ne se déplace habituellement qu'en bus. Eddylia Eugène-Mormin et Karen Kassuto l'ont suivie dans sa galère quotidienne.



On en vient à notre voyage à bord du Floréal. Le bâtiment de la marine nationale assure de nombreuses missions dans l'océan Indien, notamment contre les trafics de stupéfiants. Parmi les membres d'équipage, 11 Réunionnais, des marins passionnés de leur métier. C'est le dossier de l'hebdo, il est signé Delphine Poudroux et Alexandra Pech.



Enfin, en Polynésie, il est une tradition, vielle de plus de 70 ans : le défilé des porteurs d'oranges de la vallée de la Punaru'u. Toute une histoire pour des générations entières d'habitants de Punaauia, attachés à la cueillette ancestrale des oranges. Dans cette commune de Tahiti, bien plus qu'un fruit, l'agrume est un symbole du terroir.