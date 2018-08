​Un homme suspecté de djihadisme libéré par erreur

L'histoire, aberrante, laisse interrogatif quant à l'efficacité du système judiciaire. Un homme soupçonné de djihadisme, prénommé Oualid, a été relâché à la suite d'un oubli d'un juge d'instruction qui n'a pas renouvelé sa détention provisoire, relate ce jour Le Canard enchaîné. Le ministère de la Justice, qui a confirmé les faits, a évoqué une «une erreur grave».



Oualid B. doit être jugé en novembre, à Paris, devant la cour d'assises spéciale, qui traite des dossiers terroristes. À ses côtés doivent comparaître Reda Bekhaled et de ses frères, soupçonnés d'être impliqués dans un projet d'attentat en 2014 dans la métropole lyonnaise et dans une filière d'acheminement de combattants en Syrie. Il était en détention depuis le mois d'août 2016. Il est sorti de prison le 3 avril dernier à la suite de l'erreur du juge.



Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a parlé mercredi matin de «dysfonctionnement grave». Il a également déclaré que «la priorité est de retrouver cet individu».



Laissé libre une seconde fois



Libre, ce dernier est désormais placé sous contrôle judiciaire strict. Il doit pointer deux fois par jour au commissariat de Meaux, où il réside. Mais il n'a pas tardé à refaire parler de lui. Le 16 mai, il est reconnu au volant d'une voiture par un policier. Problème: il circule hors de Meaux, dont il n'a pas le droit de sortir. Il est de nouveau interpellé. Selon Le Canard enchaîné, il conduit sans permis et son téléphone portable contient des images de djihadistes armés ainsi qu'un film de propagande de l'organisation État islamique.



Jugé en comparution immédiate à Meaux, Oualid B. est ressorti à nouveau libre du tribunal, alors que le parquet avait requis dix mois de détention. Le tribunal a estimé que le témoignage du policier était un élément trop faible pour le condamner. Le parquet a fait appel. Le djihadiste devrait être jugé en appel pour ces faits le 13 septembre à Paris.



Une affaire prise au sérieux par le ministère



Au ministère de la Justice, cette affaire de double libération est prise très au sérieux. Une inspection, mandatée par la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a été lancée pour «comprendre comment un acte ayant potentiellement des conséquences graves, eu égard au profil lourd de l'intéressé, a pu se produire.» Ce jeudi, sur BFMTV, elle a précisé qu'en fonction, elle «prendrait les décisions qui s'imposeront», en évoquant notamment une saisine possible du Conseil supérieur de la magistrature.



Selon Le Canard enchaîné, le juge d'instruction a été convoqué par sa hiérarchie qui lui a demandé, en vain, de quitter ses fonctions. Le magistrat n'a pour le moment pas été sanctionné, selon une source proche du dossier. L'affaire a eu «un retentissement très important en interne», reconnaît la même source proche.



Une autre libération évitée de justesse



Ce n'est pas la première fois que ce dossier connaît un raté. En septembre 2016, Farida Bekhaled avait failli être remise en liberté pour un vice de forme. C'est à cause d'une défaillance dans l'envoi d'un fax, que son avocate n'a pas reçu, le 6 septembre, la convocation à l'audience de la jeune femme. La missive n'était arrivée que le 8 septembre, par pli recommandé, pour une audience le mercredi 14 septembre. Le délai légal de 5 jours ouvrés avant l'audience n'étant pas respecté, l'avocate était en droit de ne pas assister à l'audience, permettant ainsi de mettre fin à la détention. La cour d'appel de Paris avait finalement infirmé l'ordonnance de non-prolongation de la détention provisoire de Farida Bekhaled.