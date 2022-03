​Un hôpital de référence sera érigé dans le nouveau département de Keur Massar (ministre)

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé dimanche, à Keur Massar qu’il est envisagé, dans la carte sanitaire, l’érection d’un hôpital de référence, dans ce département, situé dans la banlieue de Dakar.



‘’Dans la carte sanitaire, il est envisagé d’installer dans le nouveau département (de Keur Massar), à l’instar des 45 autres départements du pays, au moins un hôpital de référence, pour compléter la pyramide sanitaire dans un département qui doit aller de l’hôpital à la Case de santé’’, a-t-il.



Le ministre de la Santé et de l’Action sociale s’exprimait, lors de sa visite au Centre de santé de Jaxaay et celui de Keur Massar Nord, dans le nouveau département de Keur Massar.



Il a expliqué cette décision par le souci de ‘’venir répondre aux préoccupations exprimées par les populations, lors de la session d’écoute ‘’Jokko Akh Macky’’, une initiative d’échanges en ligne avec le chef de l’Etat.



Selon lui, cette future infrastructure entre dans une ‘’dynamique départementale globale’’ et inclut Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Malika, Jaxaay et Parcelles Keur Massar.



‘’C’est devenu une évidence que Keur Massar représente pour le chef de l’Etat, une super priorité’’, a dit le ministre.



‘’C’est pourquoi, a-t-il ajouté, il (Macky Sall) ne ménage aucun effort pour que tous les secteurs du département performent le plus rapidement possible’’.



‘’Dans les politiques du chef de l’Etat, a-t-il poursuivi, la dimension équité territoriale occupe une place essentielle’’.



Selon le ministre, ‘’c’est pourquoi, les initiatives vont se poursuivre dans le nouveau département de Keur Massar, pour par rapport aux Cases de santé, faire en sorte qu’elles soient érigées en Postes de santé avec toutes les normes requises’’.



Il a promis que le Centre de santé de Jaxaay sera également érigé en Centre de santé de référence, en attendant la mise en place de l’hôpital.



Accompagné du ministre de l’Economie et du Plan, (Ahmadou Hott) et du ministre du Commerce et du développement des PME (Aminata Assome Diatta), tous deux responsables politiques dans le département, Abdoulaye Diouf Sarr a visité le Centre de santé de Jaxaay.



Il a aussi remis une ambulance de type 4X4 au Centre de santé de Keur Massar Nord.



Pour sa part, dans son mot de bienvenue, M. Hott a évoqué le plan de développement du nouveau département de Keur Massar qui va intégrer l’ensemble des secteurs, dont celui de la santé pour le ‘’positionner très rapidement parmi les départements les plus modernes’’ avec une population de plus de 681 000 personnes.



‘’Ce département mérite qu’on y investisse énormément’’, a-t-il ajouté.



Aps