​Un imam incarcéré pour "apologie du terrorisme" en Côte d'Ivoire

La justice ivoirienne a inculpé pour des faits de "terrorisme" un imam d'Abidjan, incarcéré depuis une semaine à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca), a annoncé son avocat.



"L'imam Aguib Toure a été arrêté le 3 juillet dernier après un séjour dans les locaux des renseignements généraux, il a été présenté le 9 juillet à un juge qui l'a formellement inculpé pour terrorisme, attentat à la sûreté, incitation à la révolte" a expliqué l'AFP, Me Souleyamane Diallo.



Il est reproché à l'imam de 34 ans, d'avoir dans un sermon, largement diffusé sur les réseaux sociaux, dénoncé le "coût élevé au pèlerinage à la Mecque et la destruction des maisons de pauvres", lors d'une opération de démolition dans la capitale économique ivoirienne.



"Ses inculpations l'ont profondément meurtri, il répugne les actes de terrorisme", a souligné Me Diallo.



Le procureur d'Abidjan Richard Adou devait donner une conférence de presse en fin de journée sur cette affaire, selon un communiqué transmis à l'AFP.



La Côte d'Ivoire a été frappé en mars 2016 par un attentat qui a fait 19 morts dans la station balnéaire de Grand-Bassam, où des jihadistes ont ouvert le feu sur la plage et les terrasses d'hôtels et de restaurants.