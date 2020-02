​Un lot de faux médicaments d’une valeur de 333, 3 millions FCFA saisi dans à Kédougou

Un lot de faux médicaments d’une valeur de 333, 3 millions de francs a été saisi dans la nuit de vendredi à samedi à Kédougou (Sud-Est) sur un camion frigorifique provenant de Guinée Conakry, a-t-on appris.



La saisie, effectuée par la brigade mobile de Kédougou, a eu lieu aux environs de 1 heure du matin au cours d’un contrôle ciblé d’un camion frigorifique provenant de la République de Guinée Conakry, rapporte un communiqué de l’administration douanière.



Un individu est arrêté et déféré dans le cadre de cette affaire, a notamment précisé le Bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des Douanes.



Selon le communiqué, l’ouverture de la cachette par chalumeau découpeur à flamme a permis de découvrir un important lot de faux médicaments dont l’évaluation en présence d’un pharmacien membre de l’ordre des pharmaciens établi à Kédougou a permis d’estimer la valeur marchande à 333 360 000 F Cfa.



La valeur de ces faux médicaments mis hors circuits de consommation par les Douane atteint les 440 millions FCFA en moins d’une semaine, fait savoir le Bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des Douanes.