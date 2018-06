​Un match de Coupe du monde vire au drame en Ouganda

Au total quatre personnes ont été tuées dimanche 17 juin dans des affrontements entre des réfugiés du Soudan du Sud dans un camp à Rhino, dans le nord-est du pays.



Une dispute autour d'une chaise, alors que les gens regardent un match de football de la coupe du monde à la télévision qui oppose le Brésil et la Suisse (1-1), s'est transformée en une confrontation entre les Dinka et les Nuer.



Les deux communautés originaires du Soudan du Sud se sont entretuées avec des machettes et des massues.



La police ougandaise a déclaré que dix-sept personnes ont été arrêtées après cette bagarre qui s'est produite dans le camp de réfugiés de Rhino.



Ce site abrite certains des quatre millions de Soudanais du Sud qui ont fui leur pays au cours des cinq dernières années.



Le porte-parole de la police ougandaise a signalé que les communautés Dinka et Nuer ont été séparées depuis la bataille de dimanche.



La rivalité entre les deux groupes ethniques remonte à plusieurs générations, mais une brouille entre les politiciens sud-soudanais en 2013 a exacerbé la violence.