​Un mort et sept blessés graves dans un accident à hauteur de Ndiosmone

La route a encore fait des victimes hier- vendredi. Un véhicule de transport en commun de type sept places et un camion sont entrés en collision, à hauteur du village de Ndiosmone, faisant un mort et sept blessés graves.



L’accident a eu lieu juste avant Ndiosmone, sur la route de Mbour. Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital régional de Fatick, indique le lieutenant Mbagnick Ndiaye de la Brigade des sapeurs-pompier