​Un navire italien avec 66 migrants à son bord interdit d'accoster en Italie

Le ministre italien des Affaires étrangères, Stefano Candiani, a rejeté la faute sur l'équipage du bateau, qui est intervenu à la place des gardes-côtes libyens. "C'est à eux (les gardes-côtes, NDLR) à sauver et accueillir les migrants illégaux", a affirmé M. Candiani sur la Rai.



Selon les médias italiens, la garde côtière italienne prendra à présent en charge les migrants et les conduira tout de même en Italie. Stefano Candiani a insisté sur le fait que personne n'avait été placé en situation de danger de mort.



Le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte défend une ligne dure en matière d'immigration. Il souhaite notamment que les migrants en provenance de Libye soient interceptés et renvoyés vers le continent africain.



Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini voudrait d'ailleurs que les navires militaires européens ne débarquent plus de migrants sur le sol italien. "Pourquoi tous les demandeurs d'asile devraient-ils arriver en Italie ?", se demandait-il lundi dans une interview.



Le pays a déjà promulgué une interdiction d'accoster visant les organismes de secours privés. Matteo Salvini, président du parti d'extrême droite la Ligue, plaide dorénavant pour que les bateaux de missions européennes ne soient pas redirigés automatiquement vers les ports italiens, livre RTBF.