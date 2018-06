​Un prêtre italien condamné par le Vatican pour pornographie juvénile

Un ancien diplomate et prêtre italien a été condamné vendredi à cinq ans de prison par un tribunal du Vatican après avoir plaidé coupable de possession et de diffusion de pornographie juvénile.



Mgr Carlo Alberto Capella avait déclaré à la cour de Rome qu'il avait subi une "crise personnelle" alors qu'il travaillait pour l'ambassade du Vatican à Washington.



En août dernier, le Département d'Etat américain avait notifié au Vatican qu'un membre de son corps diplomatique était soupçonné d'être en possession d'images de pornographie infantile.



Peu de temps après, la police canadienne avait émis un mandat d'arrêt contre Mgr Capella et les États-Unis avaient demandé la levée de son immunité diplomatique.



Une requête que le Vatican avait refusée en rappelant le prêtre à Rome, où il a été jugé.



Le pape à l'écoute des victimes d'abus

Mgr Capella a confessé au tribunal qu'il avait développé un "désir morbide" parce qu'il n'était pas heureux dans son travail à Washington.



Plus de 40 images incriminantes, y compris une vidéo explicite impliquant un petit enfant, ont été retrouvés dans les affaires personnelles du prêtre qui va purger sa peine dans la petite prison du Vatican.



Il est également condamné à payer une amende de 5000 euros (3.279.785 FCFA).