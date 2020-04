​Un psychologue décortique le comportement de Mansour Faye, lors de sa conférence de presse vendredi

Face aux caméras de la télévision publique (RTS), le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a multiplié les gestes incommodes, suant à grosses gouttes. Alors qu'il devrait apporter des éclairages sur la polémique née du transport des vivres du covid19. Selon le psychologue Ousmane Ndiaye, le comportement du maire de Saint-Louis était tout sauf normal.



D'après lui, dans des propos rapportés par L'Observateur, le beau-frère du chef de l'État sentait des signes de quelqu'un qui est gêné, qui a quelque à se reprocher. "Il n'était pas bien dans sa peau lord de son exposé. Le seul fait de suer, reflétait bien le malaise de Mansour Faye", a-t-il analysé.



Dans une salle visiblement climatisée, ministre suer à grosses gouttes. A plusieurs reprises, il a eu à s'éponger le visage, alors qu'il ne faisait pas particulièrement chaud dans la salle. C'était très probablement significatif du malaise qu'il vivait en s'efforçant de donner cette conférence de presse



Le comportement du ministre serait-il lié à la situation suspicieuse dans laquelle se déroule la distribution des denrées alimentaires et les accusations proférées contre sa personne ? " Je pense que son implication dans une situation aussi sensible pour l'opinion le situe nécessairement dans une position où il est au centre de toutes les attentes. Et le point de presse n'est pas tombé n'importe quel moment.... Puisqu'il est responsable de cette extrêmement sensible, qui se situe dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, il se trouve dans une position où ces faits et gestes sont scrutés ", a conclu le psychologue