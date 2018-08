​Une femme hospitalisée après avoir avalé le préservatif de son mari aux Etats-Unis

Une femme du Nevada, 37 ans, a été hospitalisée hier après avoir demandé une ambulance suite à un accident qui lui a coûté la vie. La chose curieuse est qu’elle avait avalé un préservatif pendant qu’elle donnait à son mari des rapports sexuels oraux.



Ce qui a commencé comme une nuit de passion a presque fini dans la tragédie. Selon elle, c’était un manque de coordination entre les deux. «C’était la faute de mon mari, je ne fais pas de sexe oral, j’ai essayée et j’ai failli m’étouffer parce qu’il ne m’a pas averti qu’il voulait utiliser le préservatif».



L’homme a eu honte et il a pris la responsabilité de tous et il a aussi remercié Dieu parce que rien d’autre ne s’est passé «Chaque fois que nous le faisons, même si ce n’est pas souvent, nous laissons prendre une chose à la fois. Je porte le préservatif. Mais hier je suis je l’ai mis sans qu’elle ne remarque ». Heureusement, le préservatif s’est coincé dans sa gorge laissant un petit orifice pour une respiration difficile, ce qui lui a donné assez de temps pour la sauver;, livre Afriquefemme.