​Une femme planifie son propre kidnapping pour soutirer de l’argent à son copain

A travers une vidéo envoyée le 16 septembre à Mouhamed Sabbah, âgé de 36 ans et demeurant à l’avenue Lamine Gueye, Yolande a planifié son propre « kidnapping » pour lui soutirer de l’argent, confie Libération.



Dans la vidéo, un homme dont on ne voit pas le visage prononce des mots menaçant accompagnés d’injures. Il s’adresse à une femme ligotée de devant et à côté de sa tête, il semble y avoir des traces de sang.



Le même jour, vers 11 heures Mouhamed Sabbah se rend à la Brigade de recherches de Dakar et les avise du kidnapping dont serait victime son «amie » qui se nomme Yolande Sylla.

Il soutient avoir été réveillé le matin par un coup de fil reçu à partir du numéro de Yolande Sylla. Au bout du fil, un individu lui a demandé de consulter la vidéo envoyée via Whatsapp.



« Lorsque M. Sabbah a visionné l’enregistrement, le mystérieux individu lui a réclamé la somme de 2 millions de Fcfa (... ). Cependant, ils lui ont demandé de jouer le jeu du présumé ravisseur en répondant à son rendez-vous. Sais Hamza Fate, puisque c’est de lui qu'il s’agit, sera cueilli dès qu’il s’est présenté au rendez-vous. Pressé de questions, il a avoué la mise en scène et le rôle de Yolande », informe le journal.



Cette dernière, célibataire et mère de 3 enfants, a été placée en garde à vue en même temps que le faux ravisseur qu’elle avait engagé pour association de malfaiteurs et tentative d’extorsion de fonds.