​Une tragédie sur l'autoroute Vdn 3 : 4 membres d'une famille meurent dans un accident

Une collision dévastatrice sur l'autoroute Vdn 3 de Cambérène a entraîné la mort de quatre (4) personnes, dimanche dernier. Dans un scénario tragique, une famille nigériane dont la mère, ses deux enfants et le conducteur du taxi ont perdu la vie.



Les riverains de l'autoroute Vdn 3 de Cambérène ont été secoués par l'impact brutal d'un bus de transport Dakar Dem Dikk et d'un taxi, survenu aux environs de 8 heures dimanche dernier, jour de Pâques. Le taxi, qui descendait de Guédiawaye, avait stationné sur le bas-côté de la route pour permettre à ses clients, deux ressortissants nigériens et leurs deux enfants, de descendre. C'est à ce moment que le bus roulant à vive allure en direction de Yoff, a tenté un dépassement par la droite, entraînant une collision inévitable.



L'impact a été dévastateur, le bus entraînant le taxi sur plusieurs mètres, le transformant en un tas de ferraille. Le seul survivant parmi les occupants du taxi, un ressortissant nigérian identifié comme D. U, a été témoin de l'horreur. Malheureusement, sa femme, ses deux enfants et un parent sont restés coincés à l'intérieur du véhicule. Malgré l'intervention rapide des autorités locales et des services de secours, le chauffeur du taxi, Pape Cheikh Ndoye, ainsi que les deux enfants, ont perdu la vie sur le coup.



La femme grièvement blessée et le cinquième ressortissant nigérian ont été transportés en urgence à l'hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, tandis que les corps sans vie ont été conduits à la morgue avant d'être soumis à une autopsie à l'hôpital Idrissa Pouye ( ex-Cto) de Grand-Yoff. Pendant que la famille endeuillée récupérait la dépouille du chauffeur de taxi pour les funérailles, une nouvelle tragédie s'est abattue : la femme, gravement blessée, a succombé à ses blessures aux urgences de l'hôpital Dalal Jam vers 18 heures.



Le conducteur du bus, AN, qui s'était rendu au poste de police de l'unité 15 après l'accident, est actuellement en garde à vue, informe L'Oservateur.