​Université Assane Seck de Ziguinchor: le SAES dénonce la mauvaise gestion du nouveau Recteur

À peine installé, le nouveau Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor est récusé par la section locale du SAES. Les syndicalistes l’accusent de crever le budget de l’université avec la création de nouvelle direction. Face à la presse, le SAES de Ziguinchor a invité le recteur à payer les salaires dus aux vacataires depuis des mois.



« Cette déclaration avait été précédée d’une déclaration d’indignation adressée au Recteur le 17 septembre 2020, pour attirer son attention sur ce premier acte de mauvaise gestion qui risque d’entraver le fonctionnement global de l’université. Le SAES dénonçait dans ces deux correspondances, le comportant inélégant du Recteur en vers le SAES qu’il cherche à mépriser, le non-respect des décisions des instances pédagogiques de l’université, le non respect de l’organigramme de l’université dans la création de nouvelles directions et de commissions en doublant celles qui existaient dans l’organigramme », martèle Khalifa Ababacar Kane porte-parole du SAES Ziguinchor.



Poursuivant ses propos, Khalifa Ababacar Kane, d’ajouter au micro de Walf radio: « l’octroie d’indemnités mensuelles aux membres de la commission et où de la cellule de passation des marchés et en parfaite violation du règlement en la matière. La création d’un cabinet pléthorique du Recteur, composé des personnes nommées à des fonctions inutiles pour l’université, des personnes qui s’illustrent déjà par leur incompétence, et leurs attitudes arrogante et méprisable envers les partenaires sociaux; les nombreuses décisions budgétivores ont fini de créer une situation de tension de trésorerie inédite dans l’université ».