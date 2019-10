​Université de Bambey : les étudiants décrètent une grève illimitée

Les mouvements d’humeur dans les universités du Sénégal se poursuivent. Après Saint-Louis, les étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey ont décrété, dimanche, une grève illimitée jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.



Ils sont descendus dans la rue pour battre le macadam. Ils ont érigé des barricades et bloqué la circulation. Ces étudiants exigent le départ immédiat du directeur du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et sociales) et s'opposent à l'orientation de 3.000 nouveaux bacheliers dans l'établissement.