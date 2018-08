​Urgent: Obiang Nguéma "met fin" au franc CFA en Guinée Equatoriale

Le gouvernement a adopté un programme de développement qui, à l'horizon 2020, dans sept ans donc, devrait permettre au pays d'atteindre le seuil de l'émergence mais la monnais actuel du pays le FCFA est un frein à ces objectif.



selon nos sources, le président de Guinée équatoriale son excellenceObiang Nguémaa mis fin au FCFA et a fixé une date pour l'introduction de la nouvelle monnaie nationale appelée MAL.C'est lors d'une réunion des hauts responsables du gouvernement que le chef de l'Etat a fait cette annonce sans toutefois donner une date pour l'annonce officielle. La Guinée Equatoriale abandon donc le franc CFA, La seule monnais colonial toujour en activité aujourd'hui.



Alors que les pays francophonies, anciennes colonies françaises d'Afrique, débattent, sans courage et sans issu, sur la pertinence de continuer ou non à utiliser le Franc CFA comme monnaie, la Guinée Equatoriale, seul pays hispanophone ayant aussi le CFA comme monnaie, veut commencer à utiliser sa propre monnaie.



Son souci premier étant le développement, avec pour point focal l'investissement massif dans l'infrastructure durable d'abord par soucis du bien-être de sa population,une monnaie nationale est nécessaire pour qu'un tel objectif soit atteint.



Situé au Sud du Cameroun, la nature a tout donné à cet Emirat africain. Sa position géographique en Afrique Centrale, son sous-sol regorgeant d'énorme quantité de ressources surtout du pétrole et du gaz.



Ce qui fait de cet Eldorado un candidat idoine pour la création de sa propre monnaie souveraine. Moins d'un million d'âmes, 740 743 habitants (en 2015) occupent cet archipel constituée de deux parties, l'une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon, l'autre insulaire avec l'île de Bioko (où se trouve la capitale Malabo) et l'île d'Annobà³n, pour une superficie totale de 28 051 km2.



selon nos sources, l'annonce officielle sera faite dans les prochains jours.Nous avons essayé de contacter le ministre de l'économie et des finances de la Guinée équatoriale pour vérifier ces informations sans succès.