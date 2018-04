​Urgent -Tentative d’enlèvement à Mbour : une fillette de 5 ans échappe au viol

Une fillette âgée entre 5 et 6 ans a failli être victime d’enlèvement. L’incident est survenu ce matin vers les coups de 9 heures au quartier Liberté de Mbour.



En effet, la petite fille a été entraînée dans un bâtiment à construction par son ravisseur qui, renseigne-t-elle, l’a menacée avec un couteau. Alertée par les cris de l’enfant, une dame, est venue à son secours. Elle a trouvé la fille très effrayée. Et, l’auteur a pris la poudre d’escampette, informe Zik Fm.



Cette nouvelle tentative vient s’ajouter aux nombreux cas d’enlèvement et de crime sur mineur.