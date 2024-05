​Usage excessif des pesticides : le Sénégal en danger

Une ONG de droit sénégalais engagé, depuis 40 ans dans la recherche action pour le développement d’alternatives aux pesticides et la promotion de l’agroécologie, alerte sur l’usage excessif de pesticides au Sénégal. Déjà l'utilisation provoque plusieurs impacts négatifs sur l'environnement, la santé humaine et la biodiversité telle que la contamination des sols, des eaux souterraines et des cours d'eau, affectant la qualité de l'eau et la santé des populations.



Vu ses dégâts, l'ONG compte organiser, mardi à l'Institut Confucius de Dakar de l’Ucad II, une journée de lancement de l’Atlas des pesticides/Sénégal. Cette activité regroupera une diversité d’acteurs (Universitaires, ONG, collectivités territoriales, organisations paysannes, journalistes…) dans le but d’informer sur l'impact des pesticides au Sénégal et les alternatives en faveur de systèmes alimentaires durables.



« Il s’agit de susciter un débat constructif et d'encourager des pratiques agricoles plus durables, soucieuses de la santé de l’homme et de son environnement. Le lancement sera marqué par une présentation de solutions alternatives viables 360° aux pesticides, une exposition photos et une foire sur les produits sains et durables… », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon le communiqué, « au Sénégal, l'agriculture intensive est privilégiée pour garantir la sécurité alimentaire face aux défis croissants auxquels le pays est confronté notamment en matière de santé publique et de l'environnement, mais également en termes de souveraineté en raison d’une forte dépendance aux importations. Malheureusement, l'usage des pesticides dans l'agriculture s'est développé de manière considérable avec des impacts négatifs sur l'environnement, la santé humaine et animale ».



Face à cette situation, il devient urgent pour la Fondation Heinrich BÖII Sénégal, Enda Pronat et l’ensemble des organisations de la société civile, de mener des actions pour informer le grand public surtout les décideurs sur les dangers liés à l'utilisation des pesticides dans l'Agriculture. De même, les organisations de la société civile doivent également jouer un rôle important pour l'adoption de systèmes alimentaires écologiquement durables. Ainsi en tant qu’organisation qui promet une forme de développement durable qui protège l’environnement et défend les droits humains à travers le monde, la Fondation Heinrich Böll publie une série d’Atlas sur un ensemble de thématiques telles que l’Atlas de l’Océan, l’Atlas de la viande, l’Atlas des sols, du plastique, etc.