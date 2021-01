​Usurpation d’identité à la DEEC : Abdou Karim Sall appelle les populations à plus de vigilance

Suite à des agissements de certains individus pour le moment non identifiés, et qui se font passer pour des agents de la Direction de l’Environnement et des Établissements classés (DEEC), dans le but de procéder à des opérations de saisie de produits plastiques dans les lieux de vente, le ministère de l’Environnement et du développement durable a, dans un communiqué, dégagé toute sa responsabilité face à de tels actes.



Appelant les populations à signaler ces faux agents, les services dirigés par Abdou Karim Sall appellent les populations à plus de vigilance. Sous ce rapport, constate le ministère, des infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi relative à la prévention et à la réduction, de l’incident sur l’environnement des produits plastiques sont notés dans les rangs des officiers de police judiciaire et des agents assermentés relevant des ministères en charge de l’Environnement, de la Santé, de l’Industrie, du Commerce et des Finances, munis de leurs cartes professionnelles, livre « L’As ».