​VIDÉO : Jay Z et Beyoncé révèlent leur album surprise « Everything is Love »

Beyoncé, la diva de la pop, et le rappeur superstar Jay Z ont créé la surprise, samedi soir, en annonçant sur scène, à Londres, la sortie d'un nouvel album commun.



Les deux artistes américains sont définitivement les rois de la communication. Le couple star a attendu la fin de leur spectacle, au London Stadium, pour annoncer la sortie d'«Everything is love», sur écran géant.



UN CLIP TOURNÉ AU LOUVRE

Quelques instants plus tard, ils ont diffusé sur ce même écran, des images du premier extrait de l'album, une chanson intitulée «Apeshit». C'est dans le plus grand secret qu'a été tourné le clip au musée du Louvre à Paris.



La vidéo s'ouvre sur les époux posant, hiératiques, devant la Joconde. Jay Z est vêtu d'un costume croisé vert clair et Beyoncé d'un tailleur pantalon lavande. La séquence se poursuit avec des danseurs dévêtus devant «Le Sacre de Napoléon» de Jacques-Louis David. Cette vidéo diffusée dans la foulée sur YouTube a généré 2 millions de vues en à peine quelques heures.

L'album est disponible exclusivement sur la plateforme de streaming Tidal, propriété de Jay-Z. Et il ne sortira pas sur la plateforme Spotify, nettement plus importante et dont Beyoncé se moque sur l'album avec des jurons.



Sur le plan musical, le nouvel opus marie les styles des deux artistes avec des chansons marquées par une soul chaleureuse et sensuelle et une facture hip-hop.



UN ALBUM POUR CELEBRER LEUR AMOUR



Le couple a déjà enregistré ensemble, notamment sur l'album «Drunk in Love». Mais ils livrent ce nouveau disque après avoir particulièrement exposé leur vie maritale. Dans «Lemonade», son dernier album solo, Beyoncé avait révélé l'infidélité de Jay-Z. Un an après, son mari lui avait demandé pardon dans son propre album «4:44».



Si l'on se fie au titre du nouvel opus, leur relation semble s'être améliorée. Dans la dernière chanson, «Lovehappy», ils reconnaissent les difficultés passées mais aussi leurs efforts de réconciliation. «Nous avons des défauts mais nous sommes toujours parfaits l'un pour l'autre», chante Beyoncé.



Leur nouvelle tournée «On The Run II» traverse l'Europe avec deux dates en France : le 14 juillet au Stade de France et le 17 juillet à Nice. Elle se poursuivra Outre-Atlantique pour s'achever à Vancouver (Canada), le 2 octobre.