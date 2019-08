​Vacances citoyennes 2019 : A Louga, Néné Fatoumata Tall constate les avancées des travaux du Dac de Keur Momar Sarr

En tournée à Louga dans le cadre du programme des Vacances citoyennes 2019, Madame le Ministre Néné Fatoumata Tall a constaté, vendredi en fin d’après-midi, les avancées dans les travaux du Domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr, après leur reprise il y a deux mois.



Implanté sur un périmètre de 5000 hectares, le DAC polarisant les communes de Keur Momar Sarr et de Syer, va mobiliser et former pas moins de 223 groupements d’entrepreneurs agricoles (GEA) et permettre de générer 20 000 emplois directs.



Le Programmes des domaines agricoles communautaires (PRODAC) est l’un des instruments de politique publique mis en place par le Président de la République Macky Sall, pour contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural par la promotion de l’entreprenariat agricole, a rappelé Mme Néné Fatoumata Tall. La mission du programme est de générer des milliers d'emplois dans les chaines de valeurs de l’agriculture, de l'élevage et de la pêche.



« Il s’agira, à terme, de doter l’intérieur du pays d’infrastructures agricoles et d’aménagements structurants permettant d’exploiter de manière optimale les potentialités agricoles du pays, par la mise en valeur de Domaines agricoles communautaires (DAC) qui sont de véritables agropoles visant à favoriser l’entrepreneuriat des jeunes et l’installation de promoteurs privés, désireux d’investir aussi bien dans des activités de production que dans celles de transformation et des services », a expliqué le ministre de la Jeunesse, notant que le Dac de Keur Momar Sarr s’inscrit dans cette logique.



« C’est la raison pour laquelle nous tenons particulièrement à l’achèvement des travaux dans les plus brefs délais », a indiqué Néné Fatoumata Tall, soulignant que le gouvernement a mis en œuvre des mesures fortes à cet effet.

Pour le ministre, « cet engagement du gouvernement illustre éloquemment la volonté du Président Macky Sall à relever le défi de l’emploi des jeunes et des femmes, conformément à la vision déclinée dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) ».



Le ministre de la Jeunesse a salué l’abnégation du Coordonnateur national du PRODAC, Pape Malick Ndour et son équipe « à relever les défis, en dépit des difficultés et des obstacles de toute nature ».

Un peu plus tôt, le Ministre Néné Fatoumata Tall et sa délégation ont foulé les terres de Mbar Toubab, où elle a contribué aux activités de reboisement de la Grande muraille verte, en compagnie de son collègue Abdou Karim Sall, Ministre de l'Environnement, et des volontaires du Service civique national.

Cette tournée menée tambour battant a démarré dans la matinée par une visite de courtoisie au daara de Kandalla Mbengue, dans le département de Kébémer. Le ministre Néné Fatoumata Tall s’y entretenue avec le marabout Serigne Khadim Mbacké, et a communié avec les pensionnaires du daara auquel elle a mis à la disposition des produits alimentaires et sanitaires au daara.



Ce samedi, Néné Fatoumata Tall sera l’hôte de la région de Matam.



L’édition 2019 des Vacances citoyennes a pour thème « Citoyenneté active du jeune au service de sa communauté ».