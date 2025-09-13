​Vaccination à Kédougou : la rétention des données sanitaires compromet la performance régionale

La direction régionale de la santé de Kédougou a tenu une réunion pour relancer son programme de vaccination. Actuellement classée dans la "zone jaune" en termes de performance, la région pourrait en réalité se situer au-delà des attentes, si l'on ne prenait pas en compte la rétention des données sanitaires.



Le Dr Ababacar Mbaye, directeur régional de la santé de Kédougou, a expliqué sur les ondes de iRadio que ce classement est dû à plusieurs facteurs, le premier étant la rétention des données. "Si on tient en compte l'ensemble des postes de santé qui retiennent les données..., nous sommes dans le jaune", a-t-il précisé. "Mais si on sort du dénominateur les postes de santé qui ne retiennent pas les données, nous sommes plus que performants."



Pour résoudre cette situation et atteindre l'objectif de vaccination, la direction régionale de la santé met en place plusieurs initiatives : « Plaidoyer pour la levée de la rétention des données. Le premier pas consiste à résoudre ce problème de remontée d'informations pour avoir une vision juste de la situation. Il y a la création d'équipes mobiles en raison de la vaste étendue du territoire et de la faible densité de population, des équipes mobiles seront déployées pour atteindre les zones reculées.



Dr Ababacar Mbaye a aussi noté la sensibilisation aux frontières : « Un dispositif de sensibilisation sera mis en place pour informer les personnes qui traversent les frontières. Pour le diagnoses communautaires pour les populations qui sont réticentes à la vaccination, des rencontres seront organisées pour les sensibiliser et répondre à leurs inquiétudes ».