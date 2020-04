​Vélingara : la pandémie a fini de freiner les activités économiques

Les vendeurs et vendeuses du marché central à Vélingara au Sud-est du Sénégal, vivent dans l’inquiétude. Ils ne trouvent plus de quoi à nourrir leurs familles à cause de l’arrêt de leurs activités. Une situation causée par la fermeture du marché tous les jours à 15 heures.



Selon Aïssatou Diallo, vendeur audit marché, certaines familles ne prennent qu’un seul repas par jour. « C’est très difficile pour nous les femmes. Vélingara est loin de Dakar. La pauvreté y est présente. Nous sommes fatiguées, nous n’avons plus de quoi à manger, à nourrir nos enfants. Tous nos espoirs reposent sur nos petits commerces. Nous n’arrivons plus à assurer les trois repas quotidiens. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide », dit-elle au micro de Walf radio.



Actuellement, toutes les activités économiques sont au ralenti à cause du Covid-19 et les effets du couvre-feu. Les conséquences sont énormes, le vécu quotidien des populations qui ne parviennent plus à bénéficier des trois repas quotidiens. Malgré ces souffrances, les populations ont accepté de se soumettre aux instructions des autorités sanitaires pour stopper le Coronavirus.



Pour rappel, l’Etat a mis un fonds d’aide alimentaire pour les populations touchées par la crise. Le Gouvernement est en train de mettre en œuvre un plan de distribution.