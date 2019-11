​Vélingara : le maire Oury Bailo Diallo cité dans un scandale de litige foncier

Le Député, maire, Oury Bailo Diallo est cité dans un scandale foncier relatif à la gestion des terres de la commune de Vélingara, au sud-est du Sénégal. Une affaire bottée en touche par l’édile de la ville. En effet, après ses menaces et insultes à l’encontre du journaliste auteur de l’enquête, le député-maire a apporté son démenti concernant ce scandale foncier sur fond de lotissement anarchique dans sa commune.



Par contre, les témoignages, recueillis auprès des populations concernées, mouillent la municipalité de la commune de Vélingara. « Quand nous avons constaté des opérations de lotissements anarchiques autour de notre quartier, les populations se sont réunies pour interpeller l’autorité administrative. Et le préfet nous a fait savoir qu’il n’était pas informé d’une telle procédure », témoigne Tamba Biaye, secrétaire du chef de quartier de Nashroullahi.



Mieux précise M. Biaye, membre du collectif de lutte contre la spéculation foncière à Vélingara: « Par la suite, nous sommes retournés sur les lieux pour déterrer les bornes posées par les agents de la mairie. C’est ainsi que le maire m’a convoqué chez lui, me suppliant de mettre fin aux mouvements de contestation autour du foncier. Au cours de cet échange, il m’a remis de l’argent et m’a proposé un poste au niveau de la municipalité ».



Contacté par nos confrères de « Senenquête », pour plus de précisions, le préfet Abdourahmane Ndiaye souligne que les litiges mettant aux prises la municipalité et les administrés sont devenus monnaie courante dans la ville. Au banc des accusés, le nom du président de la commission domaniale, Hamadi Diallo « alias » Patiacko, figure en bonne place. Son nom revient dans la plupart des litiges fonciers opposant les populations sur les transactions autour des terrains à usage d’habitation.