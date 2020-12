​Vent de révolte à La Poste: les agents en sit-in dénoncent leurs difficiles conditions de travail

La Poste est secouée par une fronde. Des agents de ladite société ont organisé, lundi un sit-in devant la direction général pour protester contre leurs conditions difficiles de travail. Mais ils ont été dispersés par les forces de l’ordre qui interdisent les rassemblements à cause de la pandémie du coronavirus. Ces postiers ont été soutenus par le Secrétaire de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement (CNTS-FC), Cheikh Diop, venu leur prêter main forte.



« Les droits des travailleurs sont violés et nous assistons à des pertes d’emploi depuis le début de la pandémie. Ce qui se passe à La Poste l’illustre amplement. La coalition prend en charge le désarroi et les préoccupations des travailleurs qui sont agressés et violentés. Dans les jours à venir, nous allons décliner notre plan d’actions pour prendre correctement en charge ces difficultés que nous avons évoquées », a fait savoir le porte-parole de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal, rapporté par Source A.