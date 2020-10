​Vente de terrains appartenant à l’Etat: Yaya Abdoul Kane dément Ousmane Sonko

Yaya Abdoul Kane, Directeur de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat a démenti les propos de Ousmane Sonko affirmant que des terrains appartenant à l’Etat sont en train d’être vendus. Dans ses propos, le leader du Pastef a même cité les locaux de la direction de l'Elevage.



« Cette information est fausse. M. Sonko n’a pas été bien informé, n’a pas eu le temps de vérifier sa source. Ce ne sont pas des cessions, ni des ventes. C’est des baux emphytéotiques qui ont été accordés sur certains sites dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti de l’Etat. L’Etat dépense plus de 17 milliards de F CFA en termes de location pour loger ses services donc c’est pour déconstruire un peu le paradoxe "Etat, premier propriétaire, Etat, premier locataire", que nous avons initié cette initiative. En quoi faisant ? En attribuant ces sites à des privés qui veulent développer des projets qui entrent dans le cadre de la politique de l’Etat et qui rétrocède à l’Etat une partie », réplique Yaya Abdoul Kane.



Le Directeur de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat poursuit: « par exemple, la direction de l’Elevage, c’est un privé qui veut construire là-bas une clinique moderne pour rehausser un peu le plateau médical du pays et qui en contrepartie va rétrocéder à l’Etat des tiers, mais va également payer un loyer annuel. Ce ne sont pas des ventes ni des cessions gratuites. C’est un partenariat public-privé. On n’a pas besoin d’appel d’offres pour ces transactions. C’est des manifestations d’intérêts ».